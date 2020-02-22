لحظة سقوط مجدي يعقوب في حفل تكريمه.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط جراح القلب المصري والعالمي، مجدي يعقوب، وذلك خلال تكريمه في الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل"، في الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر الفيديو تعثر قدم مجدي يعقوب ما أدى إلى سقوطة على منصة التكريم، ولم يلبث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سارع إلى مساعدة على النهوض مرة أخرى.

لحظه سقوط العملاق مجدي يعقوب ووقف ف ثانيةً في شموخ الهرم



العملاق دا بيلف يلم تبرعات عشان مركز القلب ف مصر عشان يعالج اهلي واهلك و اي حد في مصر بالرغم انه يقدر يقعد ملك في بيته

امبارح الإعلام مجبش سيرته لأنه كان مشغول بالماتش

العملاق دا يستحق التحية ودعواتنا له بالصحة وطول العمر pic.twitter.com/39wiGsEw5D — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) February 21, 2020

وكرم ابن راشد آل مكتوم، طبيب القلب المصري، مجدي يعقوب، في الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل"، الذي أقيم أمس الخميس، في إمارة دبي، وحضره 12 ألف شخص.

وقلّد الشيخ محمد بن راشد، مجدي يعقوب، وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت على مدى أكثر من 50 عاماً الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلن حاكم دبي، رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12.000 عملية جراحية سنوياً لمرضى القلب في العالم العربي وتحديداً الأطفال الذين سيخصص المستشفى الجديد 70% من عملياته لهم دون مقابل.