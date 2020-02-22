سفير اليابان يتحدث عن تعاون بلاده مع قطر لتنظيم الأولمبياد

تحدث كازوو سوناغا، سفير اليابان في الدوحة، عن مجالات التعاون بين بلاده وقطر والتي يأتي من بينها المجال الرياضي، وتحديدا فيما يتعلق بتنظيم الأولمبياد المقبلة.

وصرح سوناغا قائلا: "إنني على يقين تام من أن علاقاتنا المتميزة ستستمر في التوسع لتشمل مجالات جديدة للتعاون. بالطبع لا يزال الاقتصاد هو القوة الدافعة لعلاقاتنا. ولكنني، بصفتي سفير اليابان، سوف أعمل مع حكومة وشعب قطر على توسيع علاقاتنا الثنائية في مجموعة واسعة من المجالات، مثل الأمن والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم والرياضة"، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

وأشار سفير اليابان في قطر إلى أن "عام 2020 يعد عامًا مميزًا أيضًا، حيث ستستضيف اليابان دورة الألعاب الأولمبية والباراليمبية في فصل الصيف، إن اليابان مستعدة لتبادل خبراتها في تنظيم الألعاب الأولمبية والباراليمبية مع حكومة وشعب قطر".

وقال إن العلاقات الثنائية بين اليابان ودولة قطر تتطور باطراد. وثمن زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى اليابان مرتين خلال العام الماضين منها زيارة رسمية في شهر يناير وزيارة أُخرى في أكتوبر للمشاركة في حفل تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو. وأكد أن بلاده تشرفت حكومةً وشعباً حقًا بهذه الزيارة وهما ممتنان لحضرة صاحب السمو.

وشدد على أن اليابان وقطر شريكان تجاريان لا يستغني أحدهما عن الآخر، وقال: "اسمحوا لي أن أشارككُم أحدث الإحصاءات التجارية. ففي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، استوردت اليابان حوالي 21 ٪ من إجمالي صادرات قطر. تُعد اليابان أكبر مستورد للمنتجات القطرية. بدون النفط والغاز وغيرها من المنتجات القطرية، لا يمكن لليابان الحفاظ على المستوى الحالي للاقتصاد أو حتى مستوى معيشتنا الحالي".

ولفت السفير الياباني إلى أن العديد من الشركات اليابانية ساهمت في التنمية القطرية، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك افتتاح مترو الدوحة وتوقيع اتفاقية محطة الطاقة الشمسية الضخمة في الخرسعة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. في العام الماضي، وافقت قيادتا البلدين على الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى أعلى من الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن اليابان مستعدة للعب دور فعّال في تحقيق رؤية قطر 2030.