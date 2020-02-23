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05:57 GMT23 فبراير/ شباط 2020
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    حديقة ديزني لاند في فلوريدا

    تمنى الموت للتنمر عليه فتلقى نصف مليون دولار أمريكي… تعرف على قصة "طفل التقزم".. فيديو

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    قدمت أم من مدينة بريزبين الأسترالية شكوى لتعرض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات للتنمر، مطالبة الآباء والمدارس تعليم الأطفال الوعي بالإعاقة. 

    بدأت القصة، بعد أن شاركت ياركا بايلز عبر "فيسبوك" مقطعا مصورا مؤثرا لابنها يبكي بشكل هستيري ويقول إنه يريد الموت، بعد تعرضه لتنمر في مدرسته.

    كوداين باليز، البالغ من العمر 9 سنوات، وُلد بمرض عجز النمو الغضروفي، وهو شكل من أشكال التقزم.

     "أعطني سكينا، أريد أن أموت"

    وقالت بايلز في المقطع إن ابنها يتعرض للتخويف باستمرار بسبب إعاقته: "لقد أحضرت ابني للتو من المدرسة، وشهدت بنفسي حلقة من التنمر عليه، أريد من الناس؛ الآباء، والمعلمون، أن يعرفوا هذا هو تأثير التنمر، هذا ما يفعله التنمر". 

    وتقول الأم في المقطع: "ابني تنتابه ميول انتحار كل يوم تقريبا بسبب ما يتعرض له في المدرسة، أشعر بالفشل لأنني أقف عاجزة أمام ما يتعرض له ابني من مضايقات. عدم تقبل الناس للاختلاف يؤذينا كعائلة"، بينما قال كوداين:

    "أعطني سكينا، أريد أن أموت، أنت لم تفعلي أي شيء لمساعدتي".

    وأضافت بايلز لقناة NITV الأسترالية إنها وصلت إلى المدرسة لتجد طالبات "يمسحن على رأسه مثل جرو" ويسخرن من طول قامته.

    شُوهد المقطع أكثر من 45 مليون مرة بحلول الأحد وحظي بآلاف التعليقات، إذ قال أحد المعلقين: "لقد قابلت هذا الأسطورة الصغيرة وأقول له كن قويا". 

    وأضاف معلق آخر: "قلبي ينفطر من أجلك، أنت جميل كما أنت". 

    وعلى الرغم من بعض الانتقادات لمشاركة الأم هذه اللحظة العاطفية، قالت والدة الصبي، إنها تعتزم الاحتفاظ بالمقطع وأنها نشرته لزيادة الوعي بتأثير التنمر على طفلها.

    لكنه تلقى ثروة حقيقية.. 

    بعد انتشار الفيديو، تلقى الصبي الأسترالي، الذي أصبح حديث العالم بعد معاناته من التنمر والتقزم، نحو نصف مليون دولار أمريكي، فضلا عن الكثير من رسائل التضامن من المشاهير.

    إذ بدأ الكوميدي الأمريكي براد وليام حملة تبرع على موقع "غوفاندمي" جمعت حتى الآن أكثر من 462 ألف دولار لمنح الطفل رحلة إلى ديزني لاند في كاليفورنيا.

    وكتب الكوميدي الذي يُعاني أيضا من التقزم، على صفحة التبرعات: "من أجل أي شخص تعرض للتنمر في حياته وقيل له أنه ليس جيدا بما يكفي".

    وأضاف "أنه إنسان رائع يستحق الفرح. أريد أن يسافر كوداين ووالدته إلى أمريكا ليحصلوا على رحلة في ديزني لاند".  

    بينما وجه فريق "Indigenous All Stars" الأسترالي دعوة لكوداين ووالدته لحضور مباراة ولتكريمهما على أرضية المعلب أمام عشرات الآلاف من المشاهدين.

    كما تضامن الممثل الأسترالي هيو جاكمان ولاعب الدوري الأمريكي للمحترفين إينيس كانتر مع كوداين أيضا.

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    الكلمات الدلالية:
    التنمر, أستراليا
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