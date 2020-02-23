تمنى الموت للتنمر عليه فتلقى نصف مليون دولار أمريكي… تعرف على قصة "طفل التقزم".. فيديو

قدمت أم من مدينة بريزبين الأسترالية شكوى لتعرض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات للتنمر، مطالبة الآباء والمدارس تعليم الأطفال الوعي بالإعاقة.

بدأت القصة، بعد أن شاركت ياركا بايلز عبر "فيسبوك" مقطعا مصورا مؤثرا لابنها يبكي بشكل هستيري ويقول إنه يريد الموت، بعد تعرضه لتنمر في مدرسته.

This is a 9 year old boy, named Quaden Bayles, who wants to COMMIT SUICIDE because he was being BULLIED 😭😭😭😭😭pic.twitter.com/3NZvtIXBFh — David Ayres Stan account (@MVP_KembaWalker) February 20, 2020

كوداين باليز، البالغ من العمر 9 سنوات، وُلد بمرض عجز النمو الغضروفي، وهو شكل من أشكال التقزم.

"أعطني سكينا، أريد أن أموت"

وقالت بايلز في المقطع إن ابنها يتعرض للتخويف باستمرار بسبب إعاقته: "لقد أحضرت ابني للتو من المدرسة، وشهدت بنفسي حلقة من التنمر عليه، أريد من الناس؛ الآباء، والمعلمون، أن يعرفوا هذا هو تأثير التنمر، هذا ما يفعله التنمر".

وتقول الأم في المقطع: "ابني تنتابه ميول انتحار كل يوم تقريبا بسبب ما يتعرض له في المدرسة، أشعر بالفشل لأنني أقف عاجزة أمام ما يتعرض له ابني من مضايقات. عدم تقبل الناس للاختلاف يؤذينا كعائلة"، بينما قال كوداين:

"أعطني سكينا، أريد أن أموت، أنت لم تفعلي أي شيء لمساعدتي".

وأضافت بايلز لقناة NITV الأسترالية إنها وصلت إلى المدرسة لتجد طالبات "يمسحن على رأسه مثل جرو" ويسخرن من طول قامته.

شُوهد المقطع أكثر من 45 مليون مرة بحلول الأحد وحظي بآلاف التعليقات، إذ قال أحد المعلقين: "لقد قابلت هذا الأسطورة الصغيرة وأقول له كن قويا".

وأضاف معلق آخر: "قلبي ينفطر من أجلك، أنت جميل كما أنت".

My 10 year old son Rocco has a message for #Quaden in Australia who has endured a horrible case of bullying. You are strong little man. So many people love you!!!! pic.twitter.com/wO49KABK51 — Jillian Barberie (@askjillian) February 21, 2020

وعلى الرغم من بعض الانتقادات لمشاركة الأم هذه اللحظة العاطفية، قالت والدة الصبي، إنها تعتزم الاحتفاظ بالمقطع وأنها نشرته لزيادة الوعي بتأثير التنمر على طفلها.

لكنه تلقى ثروة حقيقية..

بعد انتشار الفيديو، تلقى الصبي الأسترالي، الذي أصبح حديث العالم بعد معاناته من التنمر والتقزم، نحو نصف مليون دولار أمريكي، فضلا عن الكثير من رسائل التضامن من المشاهير.

إذ بدأ الكوميدي الأمريكي براد وليام حملة تبرع على موقع "غوفاندمي" جمعت حتى الآن أكثر من 462 ألف دولار لمنح الطفل رحلة إلى ديزني لاند في كاليفورنيا.

وكتب الكوميدي الذي يُعاني أيضا من التقزم، على صفحة التبرعات: "من أجل أي شخص تعرض للتنمر في حياته وقيل له أنه ليس جيدا بما يكفي".

The goal here is to give Quaden the trip of a lifetime and to spend every dollar donated in a responsible way. My hopes are to spotlight the negative effects of bullying so parents and children can learn from this. We can be better. Thank you so much everyone! #EndBullying — Brad Williams (@funnybrad) February 21, 2020

وأضاف "أنه إنسان رائع يستحق الفرح. أريد أن يسافر كوداين ووالدته إلى أمريكا ليحصلوا على رحلة في ديزني لاند".

بينما وجه فريق "Indigenous All Stars" الأسترالي دعوة لكوداين ووالدته لحضور مباراة ولتكريمهما على أرضية المعلب أمام عشرات الآلاف من المشاهدين.

كما تضامن الممثل الأسترالي هيو جاكمان ولاعب الدوري الأمريكي للمحترفين إينيس كانتر مع كوداين أيضا.