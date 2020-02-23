زوجة قصي خولي تهدد بفضحه وتثير جدلا... فيديو

أثار مقطع لسيدة تونسية تدعى مديحة الحمداني، تزعم فيه أنها زوجة الممثل السوري قصي خولي، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع المصور الذي سجلته السيدة التونسية في سيارتها من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعيش، قالت فيه بأنها تعرضت لحملة شرسة لتشويه سمعتها عبر مواقع التواصل.

وتحدثت قائلة: "عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني، عيب عليكم تسيئون لابني طفل صغير حرام".

في الوقت الذي هددت بفضح خولي، إذا ما أعاد التصريح بأنه "أب مثالي" كما قال خلال آخر لقاء تلفزيوني له.

مضيفة: "ممثل حتى في حياته الحقيقية وكان يكذب ويمثل دور الأب" حسب تعبيرها، مؤكدة أنها تعرضت للظلم والمعاملة السيئة والقهر وتعاني يوميا لتوفير مصاريف ابنها خاصة أنها لا تملك عملا لعدم حصولها على التراخيص الضرورية رغم أنها تحمل الجنسيّة الأمريكية".

قصي خولي: "انشالله ابني لا يبعد عن رمش عيني ثانية"

ظهر الممثل السوري في فيديو ترويجي لمشاركته في برنامج "دبي كروز" الذي يبث على تلفزيون دبي، من تقديم الإعلامية ميساء المغربي، وهو يتحدث قائلا " انشالله ابني لا يبعد عن رمش عيني ثانية".

وتحدث قصي عن أمور أخرى، إذ قال إنه "شخص قاس في عمله ويتكلم بشكل واضح، ويحتاج إلى شريك يستطيع أن يحقق معه نتائج جيدة في العمل لينجح ".