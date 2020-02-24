أمطار غزيرة تضرب المدن المصرية وتعطيل الدراسة في أنحاء الجمهورية... والأرصاد تحذر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غداً، على مستوى الجمهورية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية، لحين تمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان نشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص سقوط الأمطار بكثافة غداً على عدد كبير من المحافظات".

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا.

وشهدت مناطق عديدة في جمهورية مصر العربية أجواء شديدة البرودة مصحوبة بسقوط أمطار كثيفة، ما أدى تعطل بعض المحاور وبطء حركة المرور في أماكن أخرى.

وأكد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، اتخاذ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التدابير والاحتياطات اللازمة، لمواجهة موجة التقلبات الحادة في الطقس التي تشهدها البلاد على دار يومين والتي يتوقع خبراء المناخ اقترانها بهطول أمطار غزيرة، بحسب ما نقله موقع "مصراوي".

ويتوقع مسؤولون تسبب الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف محطات المياه في بعض المناطق. ويناشد محافظ القاهرة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.

وفي تصريحات نقلتها صحف محلية أمس الأحد، قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، قوله: "حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، على أن تكون ذروة موجة عدم الاستقرار غدا الاثنين".

وتابع "القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ستتعرض على مدار الـ3 أيام لأمطار متفرقة على معظم الأماكن تكون غزيرة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، تمتد إلى بعض المناطق بسيناء".

وأشار شاهين إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بصورة ملحوظة، الاثنين بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وفقًا لصحيفة "اليوم السابع".