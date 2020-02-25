فيديو... مشهد نادر يكشف الوجه الآخر للمصارع الأسطوري المخيف أندرتيكر

ويظهر في الفيديو أندرتيكر وهو يمزح مع ابنته الصغيرة، ويدربها على ممارسة المصارعة.

اندرتيكر يدرب ابنته الصغيرة على المصارعة في مقطع لطيف عبر ستوري انستغرام 😍. pic.twitter.com/0UKsBh8m81 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 25, 2020

مارك كالاوي، مصارع محترف ولد في 24 مارس/ آذار 1965 في هيوستن, بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد أفضل مصارع في التاريخ.