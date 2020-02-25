التحقيق مع إعلامية لبنانية بتهمة إثارة النعرات الطائفية

ونشرت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم، الثلاثاء، أوضحت من خلالها أن المباحث الجنائية اللبنانية قررت استدعائها، الخميس المقبل، للتحقيق في سلسلة اتهامات، تتعلق بالكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين.

صباحو،

اتصلت بي ( مجددا) المباحث الجنائية منذ قليل.

انا مستدعاة للتحقيق في مكتب المباحث الجنائية بقصر العدل الخميس الساعة ٢، بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين، من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. قال هو ما بطيق هالحركات.

سأمثل. شكراً. — Dima (@DimaSadek) February 25, 2020

وقالت صادق، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من المباحث الجنائية، لتأكيد حضورها للتحقيق في قصر العدل، بالعاصمة بيروت.

وحول سبب التحقيق، أضافت ديما صادق: بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين، من قبل رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، قال هو ما بطيق هالحركات" مختتمة تغريدتها: "سأمثل شكرًا".

ويشار إلى أن ديما صادق أعلنت استقالتها من المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI"، وقالت في منشور إعلان الاستقالة، الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبثّته عبر حساباتها على مواقع التواصل، إن "الاستبعاد تجدد بعد أحداث الرينغ وحادث سرقة هاتفها"، في حين تحدثت عن تبلغها الاعتراض من إدارة القناة على طبيعة تغريداتها، وتناولها قصر بعبدا في وقت سابق.