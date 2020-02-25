أهداف مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ (0-3) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

فاز نادي بايرن ميونخ الألماني (3-0) على نظيره تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

أحرز أهداف المباراة لبايرن ميونخ، سييرج جانبري "هدفين"، روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (51، 54، 76) على الترتيب.



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا يوم 18 مارس/آذار المقبل.