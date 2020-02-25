أهداف مباراة نابولي وبرشلونة (1-1) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

تعادل نادي نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني (1-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سان باولو.

أحرز أهداف المباراة لنابولي، درايس ميرتينز في الدقيقة "30"، فيما أحرز هدف برشلونة أنطوان غريزمان في الدقيقة "57".



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب الكامب نو في إسبانيا يوم 18 مارس/آذار المقبل.