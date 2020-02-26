3 تمارين رياضية تمنعك من زيارة طبيب القلب

كما تعتبر التمارين الرياضية وسيلة فعالة بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، والقضاء على الكوليسترول الضار من الدم. إذ إنه عند ممارسة الرياضة، يمكن للقلب ضخ المزيد من الدم في الشرايين داخل الجسم ومواصلة العمل بكفاءة مثالية. هذا سيساعده على الأرجح على البقاء بصحة جيدة لفترة أطول.
يساعد التمرين المنتظم أيضا على الحفاظ على مرونة الشرايين والأوعية الدموية الأخرى، مما يضمن تدفق دم جيد في الشرايين وضغط دم طبيعي.
في التقرير التالي نستعرض 3 تمارين مهمة في تعزيز صحة القلب، وفقا لموقع "هيلث لاين".
تمارين المرونة
لا تؤثر تمارين المرونة مثل اليوغا، بشكل كبير على القلب مباشرة، ولكنها تساعد كثيرا إمداد الجسم بالنشاط والحيوية. حيث تحسن عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.
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مزية أخرى لتمارين المرونة وهي قدرتها على منح الاسترخاء للجسم، والقضاء التشنجات التي تواجه العضلات.
تمارين القوة
ممارسة تمارين القوة مرتين أسبوعيا يعزز صحة القب بشكل كبير، لما لها من قدرة على القضاء على الكوليسترول الضار في الدم.
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كما تساعد تمارين القوة المتمثلة في رفع الأثقال ورياضة كمال الأجسام، تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
الأيروبكس
رياضات كرة القدم والسباحة والمشي وركوب الدرجات هي عمود تمارين الأيروبكس، والتي تسهم بشكل كبير في رفع ضربات القلب، والتي من شأنها أن تساعد في تقليل معدلات السكر في الدم وتنشيط الدورة الدموية.
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#ThursdayBlog Last week in our blog, we spoke about the National Guidelines for Physical Activity. This week we will discuss a specific type of exercise – aerobic exercise. Can you share some different aerobic exercises and head on over to our blog to see if there's one you know? www.metphys.com.au/blog/aerobic-exercise #METPhys #move #empower #transform #exercisetherapy #exercisephysiologist #exercisephysiology #exercise #accreditedexercisephysiologist #thursday #blog #thursdayblog #physicalactivity #nationalguidelines #aerobicexercises #aerobic
ويحتاج الجسم إلى ساعتين ونصف أسبوعيا من هذه الرياضة، بحسب "هيلث لاين".
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