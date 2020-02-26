3 تمارين رياضية تمنعك من زيارة طبيب القلب

تساعد التمارين الرياضية الأشخاص بشكل كبير على فقدان الوزن، ولكن الميزة الأخرى التي يجهلها كثيرون أنها تعزز صحة القلب والشرايين.

كما تعتبر التمارين الرياضية وسيلة فعالة بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، والقضاء على الكوليسترول الضار من الدم. إذ إنه عند ممارسة الرياضة، يمكن للقلب ضخ المزيد من الدم في الشرايين داخل الجسم ومواصلة العمل بكفاءة مثالية. هذا سيساعده على الأرجح على البقاء بصحة جيدة لفترة أطول.

يساعد التمرين المنتظم أيضا على الحفاظ على مرونة الشرايين والأوعية الدموية الأخرى، مما يضمن تدفق دم جيد في الشرايين وضغط دم طبيعي.

في التقرير التالي نستعرض 3 تمارين مهمة في تعزيز صحة القلب، وفقا لموقع "هيلث لاين".

تمارين المرونة

لا تؤثر تمارين المرونة مثل اليوغا، بشكل كبير على القلب مباشرة، ولكنها تساعد كثيرا إمداد الجسم بالنشاط والحيوية. حيث تحسن عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.

مزية أخرى لتمارين المرونة وهي قدرتها على منح الاسترخاء للجسم، والقضاء التشنجات التي تواجه العضلات.

تمارين القوة

ممارسة تمارين القوة مرتين أسبوعيا يعزز صحة القب بشكل كبير، لما لها من قدرة على القضاء على الكوليسترول الضار في الدم.

كما تساعد تمارين القوة المتمثلة في رفع الأثقال ورياضة كمال الأجسام، تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الأيروبكس

رياضات كرة القدم والسباحة والمشي وركوب الدرجات هي عمود تمارين الأيروبكس، والتي تسهم بشكل كبير في رفع ضربات القلب، والتي من شأنها أن تساعد في تقليل معدلات السكر في الدم وتنشيط الدورة الدموية.



ويحتاج الجسم إلى ساعتين ونصف أسبوعيا من هذه الرياضة، بحسب "هيلث لاين".