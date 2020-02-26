وفاة 5 معلمات في تونس إثر حادث مرور مروع

تسبب حادث مرور، أمس الثلاثاء، بوفاة خمس معلمات في منطقة بولعابة في ولاية القصرين، غربي تونس.

وصرحت سلطات إنفاذ القانون أن خمس معلمات توفين عندما كن في طريقهن إلى بيوتهن بعد انتهاء ساعات الدراسة في ضواحي مدينة القصرين.

ووقع الحادث بعد أن اصطدمت شاحنة ثقيلة بسيارة خفيفة كانت تقل المعلمات، ما أدى إلى انقلابها ووفاة جميع ركابها.

وأعلنت نقابة التعليم تعطل الدروس في مدارس الولاية كافة، اليوم الأربعاء، حدادا على الضحايا.

وهذا هو الحادث الثاني خلال شهرين، حيث توفي 30 شخصا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد سقوط حافلة في منحدر.