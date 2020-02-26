رضيعة تتعافى من فيروس كورونا من دون عقاقير خلال 17 يوما

تعافت طفلة حديثة الولادة مصابة بفيروس كورونا من دون علاج خلال 17 يوما، في مدينة ووهان الصينية بمقاطعة هوبي.

ولدت طفلة تدعى شياو شياو في مستشفى ووهان للأطفال، وكان أحد والديها مصابا بالفيروس التاجي المميت الجديد "كوفيد-19"، بحسب صحيفة "ميرور".

El caso Xiaoxiao: una bebé recién nacida contrajo #coronavirus y se recuperó sin recibir medicinas https://t.co/QrnDeHbDOR pic.twitter.com/xocyCfhbPL — infobae (@infobae) February 26, 2020

وعانت الطفلة من التهاب الرئة ومضاعفات قلبية بسيطة منذ الولادة وقرر الأطباء، نظرا لأن أعراضها لم تكن حادة، عدم إعطائها الدواء. وقال الطبيب تسنغ لينكون "لم تكن المريضة تعاني من صعوبات في التنفس، ولم تصاب بالسعال، ولم تكن تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وأضاف: "لقد عالجنا حالتها القلبية".

وتعافت الرضيعة من تلقاء نفسها بعد 17 يوما، حيث أظهرت التحاليل عدم الإصابة بالفيروس.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم.