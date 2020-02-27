رقص ممرضتين احتفالا بشفاء مرضى كورونا في الصين... فيديو

وأفادت الوكالة بأن الممرضتين من مستشفى في آنهوي شرقي الصين، ورقصتا احتفالا بالسماح لبعض الأشخاص بالخروج من المستشفى، بعد أن أنهوا فترة الحجر الصحي وذلك ضمن المعركة الشرسة التي تخوضها الصين ودول أخرى ضد فيروس كورونا".

Two nurses from a hospital in east China's Anhui recently danced to celebrate discharge of some people, as they finished period of quarantine amid China's #coronavirus battle. #FightVirus pic.twitter.com/aTNDcNnYI6 — China Xinhua News (@XHNews) February 27, 2020

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم، ووفاة 2744 شخصا .

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 409 حالة إصابة جديدة في 26 فبراير، ووفاة 26 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.