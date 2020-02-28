"التحكيم الرياضي" تقبل طعنا وتوقف السباح الصيني صن يانغ ثمانية أعوام

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، قبولها الطعن المقدم من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضد السباح الصيني صن يانغ والاتحاد الدولي للسباحة، وبناء على ذلك يتم إيقاف صن يانغ لمدة ثمانية أعوام لغيابه عن فحص عقاقير خارج المنافسات.

وأضافت الوكالة أنها قبلت الطعن المقدم ضد قرار للاتحاد الدولي للسباحة يبريء صن يانغ من ارتكاب أية مخالفة فيما يتصل بالفحص الذي كان مقررا في سبتمبر/ أيلول 2018 ويسمح للسباح الشهير بالعودة للمنافسات، بحسب "رويترز".

يذكر أن صن يانغ (28 عاما) صاحب الألقاب العديدة، يعد واحدا من أشهر الرياضيين في الصين وفاز بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد لندن 2012 وبمثليهما في دورة ريو دي جانيرو الصيفية في 2016.