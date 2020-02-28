قريبا... كندا تحرم هاري وميغان من التكاليف الأمنية

كشفت الحكومة الكندية أنها ستتوقف قريبا عن دفع تكاليف الحماية الأمنية لدوق ودوقة ساسكس السابقين، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وأشارت الحكومة في بيان لها، أنها كانت تتحمل تكاليف الحماية الأمنية الخاصة بهاري وميغان ماركل، منذ وصولهما إلى مقاطعة بريتش كولومبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، بحسب ما نشره موقع "غلوبال نيوز".

وأكدت الحكومة أنها ستتوقف عن الدفع بعد أسابيع قليلة، لأن هاري وميغان لا يقيمان في البلاد بصفتهما ممثلين للملكة إليزابيت، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الحماية الأمنية إلى 20 مليون جنيه استرليني سنويا، مما قد يحدّ من فرص العمل المتوافرة للمواطنين.

ومن جانبه أعلن وزير السلامة العامة الفيدرالي في كندا، بيل بلير، في بيان أمس الخميس، قائلا: "اختيار دوق ودوقة ساسكس الانتقال إلى كندا، بشكل غير دائم، قدم لحكومتنا مجموعة فريدة من الظروف غير المسبوقة".

وتابع: "تواصلت شرطة الخيالة الملكية في كندا، مع المسؤولين في بريطانيا منذ البداية، بخصوص الاعتبارات الأمنية. وباعتبار أن الدوقة والدوقة معترف بهما حاليا، كأشخاص محميين دوليا، فإن على كندا التزام بتقديم المساعدة الأمنية حسب الحاجة".

وأفاد بيان وزارة السلامة العامة الكندية بأنه "سوف تتوقف المساعدة خلال الأسابيع المقبلة، تماشيا مع التغير الذي حدث في وضعهما".

ومن جانبها لم تعلق شرطة العاصمة البريطانية، ولا المتحدثة باسم الزوجين على المسائل الأمنية، فيما أشار استطلاع للرأي في يناير/ كانون الثاني الماضي عن مؤسسة أنغوس ريد غير الربحية، إلى أن 73 في المئة من الكنديين لا يؤيدون تحمل بلدهم أيا من تكاليف الأمن والنفقات الأخرى المرتبطة بهاري وزوجته ميغان.

يشار إلى أن شرطة الخيالة الملكية الكندية تقدم المساعدة للزوجين، منذ وصولهما إلى كندا وإقامتهما "بشكل متقطع، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019".

واتفق الزوجان في شهر يناير/ كانون الثاني، مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاص بالأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، اسم "ساسكس رويال دوت كوم"، كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام في الكتب والأدوات المكتبية والملابس، مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان ماركل في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا، وسيحتفظ الزوجان بلقبي "دوق ودوقة ساسكس" في حياة جديدة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، حيث سيقضيان معظم الوقت.