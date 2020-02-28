بطريقة منزلية... اكتشف بنفسك إن كنت مصابا بكورونا؟

كشف أطباء من تايوان عن طريقة منزلية بسيطة يمكن من خلالها لأي شخص عادي اكتشاف إصابته بفيروس كورونا القاتل.

ونقلت قناة "العربية" عن الأطباء خطوات بسيطة لاكتشاف الفيروس وذلك باتباع ما يلي:

أخذ نفس عميق لأكثر من 10 ثوان، فإذا نجح الإنسان في ذلك دون سعال أو الشعور بالتعب أو الضيق فإن ذلك دليل على عدم وجود تليف بالرئتين الذي يعد أحد نتائج الإصابة بفيروس كورونا.

ونصح الأطباء بالقيام بهذا الفحص الذاتي كل صباح وفي بيئة هواء نظيفة، كذلك التأكد من ترطيب الفم والحلق دائما، وذلك عن طريق شرب الماء كل 15 دقيقة بانتظام.

يذكر أنه، وبحسب أحدث إحصائية لليوم الجمعة، فقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 83877، فيما حصد الفيروس أرواح 2867 إنسانا.