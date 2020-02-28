9 أشياء متوقعة في العالم بحلول 2030

قام معهد ماساتشوتس الأمريكي بنشر قائمة أعدها الباحث المختص بشؤون المستقبل أندرو وينستون، وتضمنت توقعات في حدوث تغييرات في 9 أشياء قد تغير وجه البشرية.
1-التغيير الديموغرافي
فبحلول العام 2030، سيكون هناك أكثر من مليار شخص ممن تجاوزوا سن الـ65، حيث سيعيش الناس بشكل أطول.
2-الأزمة المناخية
سوف تستمر معاناة الدول في سبيل تحقيق التوازن بين الاحتياجات البيئية على المدى البعيد والنتائج الاقتصادية القصيرة المدى.
3-مشكلة المياه
ستصبح المياه مصدرا شحيحا، الأمر الذي سيؤدي إلى معاناة العديد من المدن من نقص مستمر للمياه والجفاف.
4-التطور التقني
سوف نرى بحلول عام 2030، مستويات من الذكاء الصناعي معقولة التكلفة تضاهي مستوى ذكاء البشر.
5-الطاقة النظيفة
ستساهم مشاكل المياه والأزمة المناخية بحدوث تطور في التقنيات الحديثة يحول البنية التحتية لتصبح أكثر كفاءة وفعالية.
6-معلومات شخصية متاحة
سيتم زيادة حجم البيانات الشخصية لتصبح شبه متوفرة للجميع، بالإضافة لبيانات المؤسسات لتصبح متاحة بشكل أكبر.
7-النزعة القومية
من المتوقع حدوث موجة في هذا الاتجاه، يرافقه زيادة في أعداد الأجانب في غير بلادهم بالإضافة لتغيير عدد من القوانين المتعلقة بالهجرة.
8-السياسة الدولية
سيتطلب حل المشاكل العالمية تعاونا على مستوى العالم، لكن ذلك لن يتم بشكل سهل، لتتدخل بعض المؤسسات والشركات لحل هذه المشاكل.
9-الريف الى انقراض
بحلول عام 2030، سوف يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المراكز الحضرية، على حساب الهجرة من الأرياف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)