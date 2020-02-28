دراسة: الابتعاد عن الشاي يحمي من أمراض المسالك البولية

توصلت دراسة حديثة إلى بعض الخطوات التي يمكن من خلالها حماية الجهاز البولي من الإصابة بالأمراض.

وقالت الدراسة التي نشرها موقع "هيلث فيري ويل" إن اتباع بعض العادات الصحية والبسيطة خلال اليوم، يحمي الجسم والجهاز البولي من الإصابة بالأمراض، والتي من بينها التهاب المسالك البولية المزمن، وتكون حصوات الكلى.

وأشارت الدراسة إلى 4 نصائح ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز البولي، وهي:

1- الابتعاد عن تناول الشاي

الكافيين الموجود في الشاي يؤدي إلى إصابة الجهاز البولي بالكثير من الأمراض، والتي أبرزها سلس البول، وذلك لأن الكافيين أحد المشروبات المدرة للبول.

2- تناول الماء

تناول كميات كافية من المياه، طوال اليوم، يحافظ على صحة الجسم بشكل عام، ويطهر الجسم من السموم، وتعتبر الكمية المعتدلة من الماء من 6 إلى 8 أكواب يومية كافية للحفاظ على صحة الجهاز البولي.

3-الملح

يطلق على الملح "السم الأبيض" وذلك لكثرة من الأضرار التي يسببها للجسم، حيث يحتوي على كميات عالية من الصوديوم، تجعل الجسم يختزن السوائل والماء بداخله، وتؤثر على صحة الكلى، وتؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى.

4- النظافة الشخصية

تمنع إصابة الجسم بالبكتيريا المسببة لعدوى الجهاز البولي، والتي تساهم أيضا في الإصابة بالتهابات المسالك البولية.