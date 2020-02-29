العثور على زوجين صينيين داخل حقائب ملقاه في نهر

صرحت الشرطة التايلاندية، أنه تم العثور على جثث زوجين صينيين في حقائب سفر، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان الزوجان في رحلة سياحية مع 13 سائح آخر، حيث وصلا إلى تايلاند يوم 12 فبراير/شباط، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

Chinese man found bound, dead in suitcase in northern Thailand had visited Pattaya - more at https://t.co/JkLVE08fpb #Thailand

The body of a Chinese man, with arms and legs bound, stuffed into a suitcase, has washed up on a sandbank in the Ping River in northern Thailand's Ka... pic.twitter.com/Y5QIgAzRDl — The Thaiger (@ThaigerNews) February 26, 2020

ووضع المجرمون الزوجين في حقائب سفر بعد أن قيدوهما وألقوا بهما في النهر وهم على قيد الحياة.

Kamphaeng Phet: "Foreign" man found stuffed in suitcase in the Ping River https://t.co/rtYCZAEBrH #ThailandNews pic.twitter.com/nORmBCSwyQ — Thaivisa (@georgebkk) February 26, 2020

وعثر صياد على جثة الزوج وانغ جون البالغ 30 عاما في نهر بينغ، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما لاحظ حقيبة سوداء تطفو فوق الماء.

ومازالت الشرطة تبحث عن زوجة الرجل تشو بينغ البالغة 28 عاما، ومن المتوقع أن القتلى ألقوا جثتها في النهر أيضا.

ووفقا لشهود عيان، فقد سمعوا أصوات سقوط ما وصفوها بأشياء ثقيلة في النهر.

وخلص تشريح الجثة الزوج إلى أنه توفي بسبب الغرق، لكنه كان على قيد الحياة عندما وضع في الحقيبة.

وتعتقد الشرطة، أن أربعة أشخاص على الأقل متورطون في جريمتي القتل.