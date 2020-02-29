حادث مأساوي خلال مباراة كرة قدم سعودية

وتوفي الرضيع "غيث الفرحان"، البالغ من العمر 9 أشهر، بعد تعرضه لنقص حاد في الأكسجين، وتوقف القلب والتنفس، ليفارق الحياة على الفور، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وحاول رجال الإسعاف المتواجدون في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بمنطقة الأحساء، حيث أقيمت المباراة، إنعاش الرضيع، ولكنه فارق الحياة.
(١)— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 29, 2020
📸 صور من مباراة #الفتح_الوحدة pic.twitter.com/DcPfgmgR9i
وانتهت المباراة، بفوز فريق "الفتح" على منافسه "الوحدة"، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.
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