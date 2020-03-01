بلد أوروبي يجعل وسائل النقل العام مجانية

أصبحت لوكسمبورغ أول بلد أوروبي يعتمد مجانية النقل العام على كامل أراضيه ابتداء من 1 مارس/آذار.

وسيشمل القانون الجديد كل وسائل النقل من الترام والباصات والقطارات كما ستكون مجانية ليس فقط للمواطنين بل للسياح أيضا، بحسب ما نقلته صحيفة "يورو نيوز".

Bravo Luxembourg 🇱🇺!

Starting today, March 1st, public transport in Luxembourg is free. First country in the world. 👍

No ticket. Just hop on!https://t.co/GgTwii5KiC pic.twitter.com/QtuAvN5kCc — Erik Solheim (@ErikSolheim) February 29, 2020

وقالت السلطات إن هذا القرار يعد "تدبيرا اجتماعيا هاما" فنحو 40 في المئة من السكان يستخدمون النقل العام فقط وهكذا ستدخر الأسر ما يقارب من مئة يورو في العام.

As from next month, all public transport, buses, trams and internal trains within Luxembourg are free. pic.twitter.com/s5H9IlJJSC — Dr J Gorski-Mescir 🇪🇺🇨🇵🇱🇺 (@Fydsy) February 22, 2020

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الازدحام المروري فالسيارة لاتزال وسيلة النقل الرئيسية في لوكسمبورغ.

ويبلغ عدد سكان لوكسمبورغ 610 ألف نسمة، حيث يحتاج كل مواطن الآن إلى أن يحمل هويته معه ما عدا الذين يريدون مقعد من الدرجة الأولى فعليهم شراء تذكرة، ويذكر أنه تم إزالة آلات بيع التذاكر.

وانتقلت معظم المناطق في إستونيا إلى وسائل النقل العام المجانية، منذ 1 يوليو/تموز 2018 متمثلين بالعاصمة، حيث لم يدفع السكان تكلفة التذاكر منذ عام 2013.