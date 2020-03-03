بسعر منافس... هواوي تستعد لإطلاق هاتفها المزود بقدرات تصوير هائلة... فيديو

تستعد شركة "هواوي" الصينية لإطلاق هاتفها الجديد "P40 Lite"، هذا الشهر، والذي سيكون مزودا بقدرات تصوير عالية التقنية.

الهاتف الجديد سيكون مزودا بمعالج "Kirin 810" ثماني النواة، ليمنحه السرعة الكبيرة للتعامل مع البيانات، وبذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما وزن الجهاز فسيصل إلى 183 غراما، بأبعاد (159/76/8.7) مم، إضافة إلى شاشة عالية الدقة بمقاس 6.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات وصور "Full HD".

بالإضافة إلى بطارية بسعة 4200 ملي أمبير، تتميز بخاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واط).

كما وسيكون مزودا بتقنيات تجعله من بين أبرز الأجهزة الذكية، وأهمها كاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وبعدسة ألترا وايد، وكاميرا ماكرو منفصلة، وحساس للعمق، وإمكانية

تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل مع سرعة التقاط 30 إطارا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بقدرة 16 ميغابكسل، مع فتحة عدسة f2.0، مع دعم لـHDR، وإمكانية تصوير الفيديو بجودة الـ Full HD بسرعة 30 فريم في الثانية.

ومن المتوقع أن يصل سعر الجهاز إلى نحو 300 دولار أمريكي.