أهداف مباراة تشيلسي وليفربول  (2-0) في كأس الاتحاد الإنجليزي

أكمل تشيلسي بضعة أيام صعبة على ليفربول بفضل هدفين من ويليان وروس باركلي في فوزه (2-صفر) ليصعد إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وتوقفت مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم في الدوري الممتاز عند 44 مباراة، بخسارته المفاجئة (3-صفر) على ملعب واتفورد يوم السبت الماضي، وسقط مرة أخرى في ستامفورد بريدج اليوم.



وسمح أدريان حارس ليفربول لتسديدة قوية من ويليان أن تهز شباكه بسهولة، بعدما ارتطمت في يده ودخلت المرمى بعد 13 دقيقة من البداية قبل أن يضاعف لاعب وسط إيفرتون السابق باركلي النتيجة بعد مرور ساعة بقليل من المباراة.

وأجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول سبعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام واتفورد، لكنه دفع بتشكيلة من أصحاب الخبرة بعدما خاض مباراة الدور الماضي أمام شروزبري تاون بفريق تحت 21 عاما.

وأهدر ساديو ماني العديد من الفرص وتصدى كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، العائد للفريق لأول مرة منذ يناير كانون الثاني الماضي، لثلاث فرص خطيرة في الشوط الأول.

لكن تشيلسي، في ظل تألق بيلي جيلمور (18 عاما) في وسط الملعب، استحق الفوز.

أما ليفربول فقد تعرضت هيمنته المطلقة على الموسم لضربة مفاجئة قوية بتلقيه ثلاث هزائم في أربع مباريات في كافة المسابقات، عقب خسارته أمام أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.