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12:39 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس و ميلان

    تأجيل مواجهة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بسبب كورونا

    © REUTERS / WALEED ALI
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    أعلن مجلس المدينة، يوم الثلاثاء، تأجيل مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم والتي كانت مقررة بين يوفنتوس وميلان في تورينو، الأربعاء، إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

    وحظرت السلطات إقامة أحداث رياضية في العديد من المناطق في إيطاليا رغم أن مباريات دوري الأضواء يمكن إقامتها بدون جماهير، وهو خيار فضل مسؤولو رابطة الدوري الإيطالي عدم استخدامه.

    وبحسب موقع رابطة الدوري الإيطالي، تم استثناء منطقة بيمونتي التي تقع فيها تورينو من الحظر، يوم الأحد، وقال يوفنتوس إن المباراة ستمضي قدما بحضور جماهيري مع منع المشجعين القادمين من المناطق المتأثرة بالفيروس.

    لكن كلاوديو بالومبا رئيس بلدية تورينو قال لصحيفة جازيتا ديلو سبورت في رسالة فيديو يوم الثلاثاء، إن مجلس المدينة قرر التأجيل، وفقا لرويترز.

    ويأتي القرار في اليوم الذي أعلنت فيه السلطات المحلية وفاة 27 شخصا، بسبب الفيروس الغامض في إيطاليا في آخر 24 ساعة ليصل عدد الضحايا هناك إلى 79 بينما يبلغ عدد المصابين بالعدوى 2502.

    وسيستضيف نابولي منافسه إنتر ميلان في المباراة الأخرى يوم الخميس.

    وقال بالومبا، إنه ليس عمليا تحديد المشجعين القادمين من مناطق متأثرة بالفيروس والجماهير المحلية.

    وأضاف "ليس من الممكن دائما تحديد المكان الذي يأتي منه المشجع على بوابة دخول الاستاد".
    وقال مجلس المدينة في بيان إنه، "تم بيع بالفعل 40 ألف تذكرة.. سلطات الصحة حثت الناس على ترك متر واحد على الأقل مع الآخرين".

    وحتى الآن تأجلت عشر مباريات في الدوري الإيطالي في آخر جولتين، وتعرض العديد من المسؤولين لانتقادات بسبب طريقة التعامل مع الأزمة واتخاذ قرارات في اللحظة الأخيرة أو التراجع عن قرارات سابقة.

    وأقيمت مباراة واحدة في إيطاليا بدون مشجعين، عندما استضاف إنتر ميلان منافسه لودوجورتس البلغاري في الدوري الأوروبي.

    ودعت أندية الدوري الإيطالي لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الأربعاء لمحاولة الاتفاق على خطة طويلة المدى وسط شكوك من عدم استكمال المسابقة، في حال عدم وجود حل للأزمة.

    انظر أيضا:

    بث مباشر... مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي (دقيقة بدقيقة)
    بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وميلان (1-0) في كأس السوبر الإيطالي
    بالفيديو... يوفنتوس يهزم ميلان في مباراة شهدت غضب رونالدو
    أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان (1-1) في الدوري الإيطالي
    الكلمات الدلالية:
    تأجيل مباراة, كأس إيطاليا, نادي ميلان, يوفنتوس, فيروس كورونا
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