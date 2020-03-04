القبض على رجل احتجز أفراد عائلته كرهائن في فرنسا

اعتقلت شرطة مدينة لا شابيل سانت لوك الفرنسية، شمال شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، رجلاً مسلحًا وأطلقت سراح أفراد أسرته الذين احتجزهم كرهائن، وهم زوجته الحامل وخمسة أطفال.

وجاء في بيان الشرطة: "نفذت شرطة ريد الفرنسية لمكافحة الإرهاب عملية احتجز خلالها رجل مسلح، ولم يصب أحد بأي أذى"، وفقا لقناة "فرانس تي في".

وتلقت الشرطة يوم أمس الثلاثاء، شكوى عن خلاف حاد في أسرة، لكن الشرطة لم تستطع الدخول إلى الشقة عند وصولها مكان الحادث، حيث أن رب المنزل أطلق النار على سيارة ضباط الشرطة واحتجز أفراد أسرته كرهائن بدلا من أن يفتح الباب.

ثم تم إجراء مفاوضات مع الجاني لمدة 16 ساعة تقريبا، حسب بيانات قناة "بي إف إم".

ووفقًا لقناة "France-3" التلفزيونية، تم اعتقال هذا الرجل العام الماضي في أحد شوارع المدينة وهو يحمل سيفا في يديه، وحسب رئيس البلدية، فإن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية.