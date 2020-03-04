تسجيل
12:39 GMT04 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    البنايات الآيلة للسقوط في تونس

    البنايات الآيلة للسقوط في تونس... خطر يهدد سلامة ساكنيها

    © Sputnik . Mariem Gdira
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/images/104476/05/1044760558.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202003041044760642-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7/

    لم تغب عن ذهن التونسيين حادثة انهيار العمارة السكنية القديمة الواقعة بشارع الجمهورية في محافظة سوسة الساحلية والتي تسببت في وفاة 6 أفراد، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين ورجل.

    خطر البنايات الآيلة للسقوط والمنتشرة في أنحاء تونس ما زال يهدد حياة الساكنين والمارة على حد سواء، في ظل رفض قاطنيها مغادرتها.

     5800 بناية مهددة بالسقوط

    وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس أحصت مؤخرا ما يزيد عن 5800 بناية في جميع محافظات البلاد مهددة بالسقوط، منها 30 بالمائة تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين.

    وتنتشر في تونس العاصمة وحدها 1000 بناية مهددة بالانهيار 90 بالمائة منها ما زلت مأهولة.

    البنايات الآيلة للسقوط في تونس
    © Sputnik . Mariem Gdira
    البنايات الآيلة للسقوط في تونس

    وتؤكد بلدية تونس أن 100 بناية في العاصمة تستوجب الهدم والتدخل الفوري لأنها قابلة للسقوط في أي لحظة.

    وبالرغم من أن قرارات هدم معظم هذه البنايات قد صدر منذ خمس سنوات فإنها لم تنفذ إلى اليوم لأسباب ترجعها الكاتبة العامة لبلدية تونس حفيظة بلخير في حديثها لـ"سبوتنيك" إلى التكلفة الباهضة التي ستتطلبها عمليات الهدم أو الصيانة والمقدرة ب350 مليون دينار.

    تقول بلخير إن "الميزانية المخصصة للبلدية ضئيلة ولا يمكنها أن تغطي هذا المبلغ"، وتؤكد أن مصاريف الهدم تتعدى ذلك إلى التكفل بعملية إيواء سكان هذه البنايات، مشيرة إلى أن البلدية لا تملك مقرات كافية لإيوائهم ولا الإمكانيات اللازمة لإتاحتها.

    سكان يرفضون المغادرة

    وعلى الرغم من أنها تمثل خطرا مباشرا على حياتهم، فإن جل سكان هذه البنايات يرفضون مغادراتها رغم تلقيهم تنبيهات بإجلائها.

    تقول منى رحيم القاطنة بإحدى هذه البنايات في منطقة لافيات في قلب العاصمة لـ"سبوتنيك" إنها أجبرت على السكن في هذه المساكن المتداعية للسقوط بالنظر إلى تكلفتها المنخفضة وقربها من مقر عملها وحيث ترتكز المرافق الحيوية.

    البنايات الآيلة للسقوط في تونس
    © Sputnik . Mariem Gdira
    البنايات الآيلة للسقوط في تونس

    وتروي الطالبة العشرينية حادثة سقوط جزء من شرفة المنزل الذي تقطنه جراء تساقط كميات من الأمطار.

    من جانبها تقول فاطمة وهي امرأة خمسينية وأم لثلاثة أطفال "انتقلت إلى هذا المبنى منذ 15 سنة ولا أفكر في الانتقال منه، فالبلدية لم تضمن لنا مكانا نأوي إليه ولا يمكننا أن نعول على الوعود".

    وتضيف محدثتنا "حياتنا في هذا المنزل ليست بالجيدة فالرطوبة تعم المكان والجدران والدرج متهالك وحياتنا في خطر، لكن القادم لن يكون أفضل".

    مشروع قانون معطل

    معضلة البنايات الآيلة للسقوط كانت الشهر الماضي محل نقاش داخل لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صلب البرلمان التونسي والتي تلقت مشروع قانون أعدته وزارة التجهيز والإسكان منذ أكتوبر 2017.

    البنايات الآيلة للسقوط في تونس
    © Sputnik . Mariem Gdira
    البنايات الآيلة للسقوط في تونس

    ويظم هذا المشروع وفقا للجنة 41 فصلا موزعة على 7 أبواب، تتضمن المعاينات والاختبارات الفنية لهذه المباني وعمليات إعادة البناء والتجديد واستصلاح الأحياء القديمة.

    كما يتضمن مشروع القانون عقوبات جزائية ومالية ستسلط على كل مخالف لأحكامه.

    مشروع تأجل النظر فيه إلى حين تخصيص لجنة مشتركة بين وزارة البيئة ووزارة التجهيز لإعادة صياغة مشروع القانون بعد إضفاء تعديلات عليه بالنظر إلى أن النسخة الحالية منه تحمّل البلديات مصاريف هدم هذه البنايات وترحيل وإيواء سكانها، دون إقران ذلك باعتمادات مالية وبشرية إضافية.

    انظر أيضا:

    قادة المغرب العربي في السعودية... لماذا غابت تونس رغم دعوة الملك سلمان
    محلل سياسي تونسي يكشف سبب وصف حكومة الفخفاخ بالـ"ضعيفة"
    تونس تعلن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
    سفير تونس بمصر: الأمن اعتدى على جماهير الترجي وحاولت التدخل لإيقاف ذلك
    الكلمات الدلالية:
    تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    "الماكياج العسكري"... مسابقة جمال بين عسكريات روسيا
    رقم قياسي... بيبي سيقود إسرائيل للمرة الخامسة
    رقم قياسي... بيبي يقود إسرائيل للمرة الخامسة
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك