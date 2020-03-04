بعد تعيين جاساما... الأهلي المصري يطالب "كاف" بالعدالة التحكيمية

طالب النادي الأهلي المصري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالعدالة التحكيمية، بعد تعيينه الحكم الجامبي، بكاري جاساما، لإدارة مباراة صن داونز المقبلة.

وذكر موقع "بطولات" الرياضي أن الأهلي واصل تحركاته بحثًا عن العدالة التحكيمية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوقه في المنافسة الشريفة خلال مباراة صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال.

وأجرى النادي الأهلي اتصالات مع "كاف"، منذ أكثر من أسبوعين، لتسجيل قلقه ومخاوفه بعد تعيين الحكم الجامبي، بكاري جاساما، لإدارة مباراة صن داونز المقبلة.

وطالبت القلعة الحمراء "كاف" بتوضيح أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره.

يشار إلى أن الحكم الجامبي بكاري جاساما، يتملك سوابق تحكيمية حملت ظلما واضحا للأهلي في نسخ سابقة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز في إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التي ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وأفاد الموقع بأن جاساما أصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولم يمنح الأهلي حقوقه القانونية.

كما لعبت قرارات جاساما غير الموفقة دورا لا يمكن التغاضي عنه في حرمان الأهلي من فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا في نسخة 2017، عند مواجهة الوداد المغربي الشقيق، في إياب الدور النهائي للبطولة، وهو ما دفع الأهلي إلى التحرك سريعا قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، السبت المقبل، بحثًا عن تطبيق العدالة وضمان نزاهة المنافسة للجميع، بحسب "اليوم السابع".

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا، فيما سيخوض مباريات الإياب يوم 7 مارس/آذار المقبل.