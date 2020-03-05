مصر... افتتاح هرم زوسر بعد ترميم استمر 14 عاما

افتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، هرم زوسر في منطقة سقارة، وذلك بعد إنهاء أعمال ترميمه.

وتابع: "تم افتتاح عدد من المشروعات من مختلف الحضارات، وأنفقت الدولة ملايين الجنيهات لترميم وصيانة آثارها"، مشددًا على أن "التركيز على الحفاظ على التراث في مصر من المشروعات القومية".

وصرح مدبولي بأن "ترميم هرم زوسر استغرق 14 عاما، وتكلف أكثر من 104 ملايين جنيه، وأضاف أنه أقدم إنشاء حجري في البشرية، ولذلك اهتمت به الدولة التي تركز على ترميم الآثار المصرية واستغلالها من مختلف الحضارات"، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأوضح أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011، واستؤنفت في نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة ومبانى وسلالم المدخلين الجنوبي والشرقي من الخارج.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية ترميم دقيق، وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وأكد مدبولي أن المتحف المصرى الكبير سيكون أعظم المتاحف على الإطلاق، وعنوانا لمصر الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

وعلى هامش الافتتاح، التقط رئيس الوزراء، صورة تذكارية مع سفراء بعض الدول من الحاضرين للافتتاح، وعدد من مسؤولي قطاع السياحة والسائحين، متمنيًا لهم إقامة سعيدة في مصر.