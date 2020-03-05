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19:40 GMT05 مارس/ آذار 2020
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    كيف تتخلص من حصوات الكلى بـ 6 مشروبات

    © AFP 2020 / Mustafa Ozera
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    تزداد فرص تكوّن حصوات الكلى، بسبب نقص مستوى السوائل في الجسم، الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

    وتنتقل تلك الحصوات إلى الحالب، الأمر الذي يتسبب في الشعور بآلام شديدة في منطقة الخصر، ويصاحبها بعض الأعراض، منها ارتفاع درجة حرارة الجسم، والغثيان، والرغبة المتكررة في القيء.

    برغر
    © CC0 / DagnyWalter
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    وذكر تقرير نشره موقع "ميديكال نيوز توداي"، أن هناك بعض المشروبات التي تساعد في التخلص من الحصوات، بدلا من التدخل الجراحي للتخلص من تلك الحصوات.

    وأضاف التقرير أن تناول كميات مناسبة من الماء، وبعض الأنواع من النباتات يساعد على تفتيت الحصوات، وتخفيف حدة الآلام التي تسببها، وتسهيل عملية خروجها مع البول، وأبرز هذه المشروبات هي:

    1- الماء

    بجب تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميا، لتفتيت حصوات الكلى، لأن الماء يساعد على إذابة الأملاح المعدنية المكونة لها.

    2- عصير الليمون

    حمض الستريك الموجود في الليمون، يعمل على تكسير رواسب الكالسيوم المشتركة في تكوين الحصوات، لذا يعد عصير الليمون علاجًا فعالا للتخلص من الحصوات.

    3- خل التفاح

    بالإضافة إلى الليمون، فإن خل التفاج يحتوي أيضا على حمض الستريك، الذي يفتت رواسب الكلى، ويتم تناوله عن طريق خلط القليل منه مع ملعقة من عسل النحل في كوب من الماء الدافئ للحصول على النتائج المطلوبة.

    4- الكرفس

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    مشروب الكرفس المغلي، ينقي الجسم من السموم، وتخفيف حدة الآلام المصاحبة لتكون رواسب وحصوات الكلى، عن طريق تفتيتها، وإخراجها عن طريق البول.

    5- عصير الرمان

    يعمل على تحفيز عمل الكلى، ورفع كفاءتها، لإتمام وظائفها الأساسية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في تفتيت رواسب الكلى.

    6- الريحان

    مشروب الريحان المغلي أو مضغ بعض أوراقه يفتت حصوات الكلى، وإخراجها عن طريق البول.

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    حصوات, الكلى, الصحة, أخبار
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