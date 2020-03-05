كيف تتخلص من حصوات الكلى بـ 6 مشروبات

وتنتقل تلك الحصوات إلى الحالب، الأمر الذي يتسبب في الشعور بآلام شديدة في منطقة الخصر، ويصاحبها بعض الأعراض، منها ارتفاع درجة حرارة الجسم، والغثيان، والرغبة المتكررة في القيء.
وأضاف التقرير أن تناول كميات مناسبة من الماء، وبعض الأنواع من النباتات يساعد على تفتيت الحصوات، وتخفيف حدة الآلام التي تسببها، وتسهيل عملية خروجها مع البول، وأبرز هذه المشروبات هي:
1- الماء
بجب تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميا، لتفتيت حصوات الكلى، لأن الماء يساعد على إذابة الأملاح المعدنية المكونة لها.
2- عصير الليمون
حمض الستريك الموجود في الليمون، يعمل على تكسير رواسب الكالسيوم المشتركة في تكوين الحصوات، لذا يعد عصير الليمون علاجًا فعالا للتخلص من الحصوات.
3- خل التفاح
بالإضافة إلى الليمون، فإن خل التفاج يحتوي أيضا على حمض الستريك، الذي يفتت رواسب الكلى، ويتم تناوله عن طريق خلط القليل منه مع ملعقة من عسل النحل في كوب من الماء الدافئ للحصول على النتائج المطلوبة.
4- الكرفس
5- عصير الرمان
يعمل على تحفيز عمل الكلى، ورفع كفاءتها، لإتمام وظائفها الأساسية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في تفتيت رواسب الكلى.
6- الريحان
مشروب الريحان المغلي أو مضغ بعض أوراقه يفتت حصوات الكلى، وإخراجها عن طريق البول.
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