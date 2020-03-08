ما هي الهدايا التي تفضلها المرأة الروسية

كشف خبراء وكالة "سبوتنيك" قائمة الهدايا التي تفضلها المرأة الروسية في عيد المرأة العالمي يوم 8 مارس/آذار.

وحصلت باقة من الزهور على المرتبة الأولى من بين الهدايا المحببة بالإضافة إلى الحلوى والكحول الخفيف كالنبيذ والشمبانيا ومن الأفضل الابتعاد عن إهداء العطور والجوائز.

وقالت الخبيرة إليونورا باسمانوفا: "يحبذ اختيار الورود الموسمية مثل الأقحوان والزعفران والزنابق، كما من الضروري الانتباه عند اختيار لون الورود فالألوان الفاتحة تُهدى للفتيات واللون الوردي يُهدى لجميع الأعمار أما الأحمر فيُهدى للحبيبة فقط".

وأشارت الخبيرة أيضاً، إن اختيار الهدية يجب أن يكون على أساس ما تتوقعه المرأة، فلا ينصح إهداء الأشياء التي ستذكرها بالأعمال المنزلية مثلا. وتعد الهدايا كالعطور دليل على أن المهدي لم يفكر جيدا عند اختيار الهدية.

وتقدر النساء الروسيات المعاملة الخاصة وما يثير مشاعرهن بشكل غير تقليدي ويُنسي أيام العمل.

في سياق آخر، احتفل مواطن سوري من طرطوس بعيد المرأة العالمي عبر إعلانه إعطاء خطيبته العصمة بعد الزواج، وهي خطوة غير مسبوقة محلياً.