مصر… وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، صباح اليوم الأحد، عن وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحفي، إنه تم إحالة الواقعة للنيابة، وجاري إجراء التحقيقات اللازمة.
#عاجل | مصرع شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع #صدى_البلد #البلدhttps://t.co/36RDdAx4cZ— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) March 8, 2020
ويشار إلى أن هرم خفرع ثاني أكبر أهرامات الجيزة حجما بعد هرم خوفو، ويبلغ ارتفاعه نحو 136 مترا، وبناه الملك خفرع، رابع ملوك الأسرة الرابعة ابن الملك خوفو، من الملوك الفراعنة.
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