مصر… وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع

توفي شاب مصري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إثر انتحاره بإلقاء نفسه من فوق هرم خفرع بمنطقة أهرامات الجيزة.

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، صباح اليوم الأحد، عن وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحفي، إنه تم إحالة الواقعة للنيابة، وجاري إجراء التحقيقات اللازمة.​

ويشار إلى أن هرم خفرع ثاني أكبر أهرامات الجيزة حجما بعد هرم خوفو، ويبلغ ارتفاعه نحو 136 مترا، وبناه الملك خفرع، رابع ملوك الأسرة الرابعة ابن الملك خوفو، من الملوك الفراعنة.