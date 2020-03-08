عمر كمال يرد على تغريدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول "بنت الجيران"

ونشر كمال رسالة جديدة على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، مساء أمس، السبت، تعليقا على تغريدة أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، التي أشاد فيها بأغنية "بين الجيران"، واصفا إياها بـ"الإبداع".

وقال الفنان المصري، عمر كمال:

مش عاوزينك تسمعنا.

وسبق أن نشر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول الأغنية المصرية التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي "بنت الجيران"، والتي سببت ضجة كبيرة حولها في مصر.

وقال أدرعي:

بنت الجيران... الأغنية المصرية الّتي اجتاحت المنطقة... إبداع حسن شاكوش وعمر كمال.

وسأل أدرعي في تغريدته عن الأغنية التي وصفها بـ"الإبداع"، عن رأي متابعيه بها، باللهجة المصرية، وما إذا كانوا قد شاهدوها في حفل استاد القاهرة؟