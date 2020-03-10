إليسا تهنئ هيفاء وهبي بعيد ميلادها والأخيرة تعلق

بعثت الفنانة اللبنانية، إليسا، رسالة خاصة إلى الفنانة هيفاء وهبي، احتفالا بعيد ميلادها.

ونشرت إليسا تغريدة جديدة لها على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، هنأت فيها وهبي بعيد ميلادها، واصفة إياها بالجميلة "ديفا".

May you be blessed with a joyful life my dearest Elissa💞 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 10, 2020

وقالت إليسا:

عيد ميلاد سعيد للجميلة هيفاء وهبي، تمر السنين وتثبت كم أنت إنسانة جميلة، حافظي على تألق طوال السنوات القادمة.

وبعيد تغريدة إليسا، وعلى الفور، ردت مواطنتها اللبنانية، هيفاء وهبي، قائلة:

حياة سعيدة عزيزتي إليسا.