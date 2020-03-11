قطر تتخذ قرارا جديدا بشأن مباريات كرة القدم

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، مساء اليوم، الأربعاء، إقامة جميع مباريات كرة القدم دون جمهور.

نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أكد من خلالها إقامة جميع مباريات كرة القدم، والتي تشمل بطولة كأس الأمير، ودوري QNB، ودوري الدرجة الثانية ودوري قطر غاز للموسم الرياضي 2019 – 2020 دون حضور جماهيري.

في إطار الجهود و الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) قرر الإتحاد القطري لكرة القدم إقامة جميع مباريات كرة القدم بدون حضور جماهيري :



- #كأس_الأمير

- #دوري_نجوم_QNB

- #دوري_قطر_غاز pic.twitter.com/2iID36PyGg — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) March 11, 2020

وأكد الاتحاد أن القرار يبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس، 12 مارس/ آذار 2020، وحتى إشعار آخر.

ونوه الاتحاد القطري لكرة القدم إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 2019)، حرصاً على سلامة الجماهير في الملاعب التي تستضيف المباريات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "الشرق"، أن الحالات الجديدة في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي، ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي، ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع، ليصل بذلك عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 262 حالة، حتى الآن.

وأوضحت الوزارة القطرية أنه من المرجّح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وسط المخالطين للمرضى الوافدين الذين تم الإعلان عنهم سابقا، والخاضعين للحجر الصحي، داعية أفراد المجتمع إلى الاطمئنان حيث أن كافة الحالات المعلنة تتمتع بحالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية الطبية بمركز الأمراض الانتقالية.

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وقررت الحكومة القطرية، أمس الأول، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، خوفا من تفشي عدوى "كورونا".

واتخذت قطر إجراءات لمنع انتشار الفيروس على أراضيها، حيث أجلت مواطنيها من إيران، كما فرضت قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر ودول أخرى عبر نقاط وسيطة.