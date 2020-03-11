يوفنتوس يعلن إصابة مدافعه روجاني بفيروس كورونا

قال نادي يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن مدافعه دانييلي روجاني أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف النادي في بيان "جاءت فحوص لاعب كرة القدم دانييلي روجاني إيجابية لفيروس كورونا-كوفيد-19 لكن لم تظهر عليه أعراض.

"يتبع نادي يوفنتوس حاليا جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك كل المخالطين للاعب".

وسيلتقي يوفنتوس مع أولمبيك ليون في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.