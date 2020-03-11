أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (2-3) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

فاز نادي أتلتيكو مدريد على حامل لقب دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة (3-2) بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب آنفيلد، ليتأهل إلى ربع النهائي، بعد فوزه ذهابا بهدف دون رد.