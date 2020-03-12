ممثل ومخرج أمريكي يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

كشف ممثل ومخرج أمريكي في هوليوود، يوم أمس الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع زوجته خلال وجودهما في دولة أستراليا.

وجاء إعلان الممثل والمخرج الأمريكي، توم هانكس، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال إنه وزوجته في أستراليا حاليا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هانكس: "أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض حمى طفيفة جدا كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، ووجدنا أن النتيجة إيجابية".

وأشار هانكس إلى أنهما خضعا للملاحظة والعزل الصحي. واختتم بيانه قائلا: "سنبقي العالم على اطلاع.. اعتنوا بأنفسكم!"

وكان هانكس قد حاز على جائزة أوسكار أخيرا، وكان يعد فيلما جديدا في أستراليا.