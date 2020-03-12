ابن الممثل الأمريكي توم هانكس يكشف تفاصيل عن وضع أبيه بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف نجل الممثل والمخرج الأمريكي في هوليوود، توم هانكس، وضع والديه بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات ابن الممثل الأمريكي شيت هانكس على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث توجه فيها إلى المعجبين بوالده وأكد لهم حقيقة إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🙏🏻❤️ Публикация от 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 🇯🇲 (@chethanx) 11 Мар 2020 в 7:16 PDT

وقال ابنه على إنستغرام: "إنهم ليسوا قلقين لكنهم يخضعون لجميع الإجراءات الطبية اللازمة".

وأضاف قائلا: "لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للقلق".

وكشف ممثل ومخرج أمريكي في هوليوود، يوم أمس الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع زوجته خلال وجودهما في دولة أستراليا.