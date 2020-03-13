كيف ساهمت تكنولوجيا "هواوي" في علاج مرضى كورونا؟

دشنت شركة "هواوي" الصينية، شبكة اتصالات من الجيل الخامس بأحد مستشفيات مدينة ووهان – مركز ظهور وتفشي فيروس كورونا الجديد - والتي لعبت دورًا حاسمًا في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن مدير مشاريع الشبكة في مقاطعة هوبي التي تضم مدينة ووهان، قوله إن الشبكة مهدت الطريق أمام علاج المرضى في مستشفى هواشنشين، وذلك لأن أنواعًا مختلفة من المعدات الطبية المصممة خصيصًا للمستشفى تتصل بالإنترنت، لتُمكن من إحضار المساعدة الفورية للمرضى.

وقال روان روي: "الأجهزة الطبية التي أتحدث عنها ليست تلك الأجهزة العادية المستخدمة في حياتنا اليومية، ولكن تلك المستخدمة في المستشفيات. على سبيل المثال، يوجد زر في كل جناح يمكنه استدعاء الأطباء. إذا لم يكن هناك اتصال بالشبكة فلن تعمل هذه الخاصية".

وأشار روان إلى ما أطلق عليه اسم "نظام التشاور عن بعد" الذي يمكن الخبراء من مناطق أخرى مثل بكين من مناقشة خطط العلاج مع الأطباء العاملين في هواشنشين. استغرق تدشين الشبكة 3 أيام وتطلب جهدًا من 200 فرد.

يقع مستشفى هواشنشين في منطقة نائية نسبيًا، بعيدًا عن وسط المدينة. ولم يكن من الممكن أن تغطي شبكة الجيل الرابع الأساسية سوى عدد محدود من المستخدمين. الشبكة الجديدة لم تكن قادرة على تغطية اتصالات المستخدمين الأساسيين فحسب، وإنما أيضًا عمال البناء الذين تجاوز عددهم 3 آلاف شخص.