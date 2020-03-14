ترامب يعلن الـ15 من مارس يوما وطنيا للصلاة: توجهوا إلى الله لطلب الحماية  

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، يوم 15 مارس/ آذار يوما وطنيا للصلاة، وسط انتشار لفيروس كورونا في البلاد.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "إنه لشرف عظيم أن أعلن يوم الأحد 15 مارس اليوم الوطني للصلاة. نحن بلد، على مر تاريخنا، نتوجه إلى الله من أجل الحماية والقوة في أوقات كهذه".

وأضاف: "بغض النظر عن مكان وجودك، فإنني أشجعك على التوجه نحو الصلاة كفعل إيماني. معا، سوف ننتصر بسهولة".

It is my great honor to declare Sunday, March 15th as a National Day of Prayer. We are a Country that, throughout our history, has looked to God for protection and strength in times like these.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

يأتي ذلك عقب إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة كأبرز خطوات الإدارة الأمريكية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 41 شخصا داخل البلاد.

وخلال إعلان الطوارئ، اليوم الجمعة، قال ترامب إن القانون سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة الفيروس، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

وأضاف أن الإدارة ستتخلى عن القواعد التي تحكم المكان الذي يتلقى فيه المرضى العلاج، وكذلك القواعد التي تحكم عدد أسرّة المستشفيات التي يمكن أن توجد في مكان واحد.

كما ذكر ترامب أن شركة "غوغل" تعمل على تطوير موقع إلكتروني، سيسهل على الأمريكيين إجراءات الفحص الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.

وتتوقع الإدارة الأمريكية توفير 1.4 مليون اختبار بحلول الأسبوع المقبل، وخمسة ملايين أخرى بحلول الشهر المقبل.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حتى ظهر يوم الجمعة 2000 حالة مؤكدة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 41 وفاة.