بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء… أحمد فهمي: خرجت بسلام

خضع الفنان المصري، أحمد فهمي، لعملية جراحية ثانية في المرئ، خرج على إثرها سالما.

ونشر أحمد فهمي، على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، مساء أمس الجمعة، صورا من أحد المستشفيات في بلجيكا، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكتب فهمي على "انستغرام": "الحمد لله خرجت من العملية بسلام، بشكر جدا الدكتور حسام غنيم الدكتور المصرى، الذي أصر على الحضور معي إلى بلجيكا أثناء العملية رغم مشاغله".

وقدم الفنان المصري الشكر للبروفيسور، جاك ديفير، البلجيكى على حسن الاستقبال، منوها إلى أنه سيصل القاهرة، اليوم، السبت، على أن يكمل أعماله الفنية، غدا الأحد.

يشار إلى أن أحمد فهمي مرتبط بتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ولطفي لبيب.