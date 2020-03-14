بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء… أحمد فهمي: خرجت بسلام

ونشر أحمد فهمي، على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، مساء أمس الجمعة، صورا من أحد المستشفيات في بلجيكا، بعد خضوعه لعملية جراحية.
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الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس ان انا مقفوش فى بيت دعارة .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغلة .. و بشر بروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال .. انشاء الله اكون فى مصر بكرة و هكمل شغل الاحد انشاء الله 💪💪
وكتب فهمي على "انستغرام": "الحمد لله خرجت من العملية بسلام، بشكر جدا الدكتور حسام غنيم الدكتور المصرى، الذي أصر على الحضور معي إلى بلجيكا أثناء العملية رغم مشاغله".
وقدم الفنان المصري الشكر للبروفيسور، جاك ديفير، البلجيكى على حسن الاستقبال، منوها إلى أنه سيصل القاهرة، اليوم، السبت، على أن يكمل أعماله الفنية، غدا الأحد.
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يشار إلى أن أحمد فهمي مرتبط بتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ولطفي لبيب.
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