بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء… أحمد فهمي: خرجت بسلام

الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس ان انا مقفوش فى بيت دعارة .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغلة .. و بشر بروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال .. انشاء الله اكون فى مصر بكرة و هكمل شغل الاحد انشاء الله 💪💪