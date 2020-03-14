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12:36 GMT14 مارس/ آذار 2020
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    مصر… الأرصاد تحسم الجدل حول تكرار موجة الطقس السيئ

    © AP Photo / Maya Alleruzzo
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    بعد مرور 48 ساعة على منخفض "التنين" في مصر، فإن فرص استمرار سقوط الأمطار على كثير من محافظات القطر المصري مستمرة.

    مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
    © REUTERS / ALY SONG
    مصرع 20 شخصا وتعطيل الدراسة في مصر بسبب الطقس السيئ
    وذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم، السبت، أن إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت أن فرص استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، وسيناء مستمرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

    وأضافت شاكر أن فرص سقوط الأمطار تنعدم تماما بعد الثانية ظهر اليوم السبت، وتبدأ حالة التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

    وتابعت: "حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة؛ حيث تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وتسجل على القاهرة 23- 14 درجة، والسواحل الشمالية 21 - 14، شمال الصعيد 23 - 12، جنوب الصعيد 27- 14.

    وأكدت إيمان شاكر أنه بداية من الغد، الأحد، ستبدأ الشبورة الصباحية في الظهور، بجانب زيادة فترات سطوع الشمس، وهدوء في حركة الرياح على أغلب المناطق.

    وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، أنه لا توجد أي عواصف أو موجات تقلبات قوية خلال الفترة المقبلة، لكن من الوارد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، أو وجود نشاط للرياح.

    وتعرضت معظم المحافظات المصرية، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، التي وصلت لحد العاصفة، وأسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات.

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    الكلمات الدلالية:
    الأمطار, عواصف, مصر
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