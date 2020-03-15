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11:37 GMT15 مارس/ آذار 2020
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    سيرين عبد النور تجري عمليات التعقيم خوفا من كورونا قبل تصوير مسلسلها الجديد... فيديو

    © AP Photo / Paul Schemm
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    فيروس "كورونا" (261)
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    كشفت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، اليوم الأحد، عن الإجراءات الوقائية التي أصبحت تتبعها، خوفا من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

    وشاركت سيرين عبد النور مقطعا مصورا لها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أثناء توجهها إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد، وهي مرتدية الكمامة الطبية وتضع القفازات في يديها.

    كما يظهر أحد الأشخاص في المقطع المصور، وهو يرش مادة تعقيمية على الفنانة الشهيرة، وكتبت تعقيبا على الفيديو مطالبة الجمهور بعدم الضحك عليها، موضحة أنهم يفعلون هذا قبل التصوير.

    ومن المقرر عرض مسلسل "دانتيل" خلال شهر رمضان.

    ومسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، وهو من تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.

    يشار إلى أن هناك العديد من الفنانين العرب اتخذوا احتياطاتهم ضد فيروس "كورونا"، الذي صُنف كـ"وباء عالمي"، ومنهم المطرب اللبناني، راغب علامة الذي ابتكر طريقة جديدة للمصافحة بدلا من الأيدي منعا من الإصابة بالفيروس، وهي بالقدمين.

    وشاركت هيفاء وهبي، أمس السبت، صورة لها وهي مرتدية الكمامة، في موقع تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، إلى جانب صورة لفريق عمل المسلسل وهم مرتدين الكمامات، كما أنها أسدت نصيحة للوقاية من الفيروس.

    وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا المستجد في لبنان، أنه حتى تاريخ 14 آذار/مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة كوفيد 19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى.

    وكان مدير الأمن العام اللبناني أصدر في الحادي عشر من الشهر الحالي قرارا بتوقيف جميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين لمدة أسبوع، ووقف دخول جميع القادمين مباشرة أو غير مباشر من الدول التي تشهد تفشي وباء كورونا العالمي.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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    فيروس "كورونا" (261)

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