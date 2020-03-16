صديقة جيمس بوند الروسية تصاب بفيروس كورونا

تم عزل الممثلة الروسية، أولغا كوريلينكو، المعروفة بدورها في فيلم جيمس بوند "كم من العزاء"، لمدة أسبوع بعد الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا.

وكتبت كورالينكو على إنستغرام: "أخضع للعزل المنزلي بعد أن أثبتت الاختبارات الإيجابية بالنسبة لفيروس كورونا، وأنا مرضت منذ أسبوع تقريبا، والحمة والوهن هما الأعراض الرئيسية، اعتنوا بأنفسكم وخذوا الأمر على محمل الجد".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 15 Мар 2020 в 10:42 PDT

في وقت سابق، أعلن توم هانكس، يوم 12 مارس/آذار، عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا أثناء تصوير فيلم عن إلفيس بريسلي في أستراليا، والآن هما يخضعان للحجر الصحي هناك. كما نشر هانكس مؤخرا صورة لساندويش مع لعبة الكنغر والكوالا وسماهما مساعديه الصغار.

Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO — Tom Hanks (@tomhanks) March 15, 2020

ووفقًا لمشروع جامعة جون هوبكنز، صباح يوم 16 مارس/آذار، وصل عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" إلى 169387 شخصًا في العالم، أكثر من 81000 منهم في الصين. ولا يزال الوضع صعبا في إيطاليا، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 27747 شخصًا، بما في ذلك الضحايا والمتعافين.