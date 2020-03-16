الصين تطلق كمامات خاصة للمعاقين... صور

عرضت مترجمة لغة الإشارة، لينغ زنسكو، خلال مؤتمر صحفي حول الوقاية من تفشي الفيروس في بكين، كمامة شفافة ليسهل على الذين يعانون من ضعف السمع تلقي المعلومات.

ولاحظ مترجمو الإشارة في وقت سابق أن الأقنعة العادية تشكل عقبة كبيرة في عملهم، وقالت لينغ آنذاك: "من الأفضل لو كان القناع شفافا"، بحسب صحيفة "شينخوا".

وحاولت لينغ أن تصمم قناعها بنفسها، فقامت بتفريغ الجزء المركزي من القناع واستبدله بغطاء بلاستيكي، ثم قامت بعد ذلك برش مركب كيميائي مضاد للضباب قبل تعقيمه.

A brilliant idea to help the hearing-impaired: a Chinese sign language interpreter tailors transparent face masks for her work at news conferences on #COVID19 control https://t.co/RdgSCkyuv6 pic.twitter.com/lz8JYMaLV1 — China Xinhua News (@XHNews) March 16, 2020

وقالت لينغ، "لقد أجريت الكثير من البحث على الإنترنت وهذا هو الجيل الثالث من أقنعتي الشفافة"، "وما زلت أعمل على ابتكار أفضل يمكن أن يسمح لنا بالتنفس بشكل أسهل".

وأكمل فريق لينغ الشهر الماضي أكثر من 30 ترجمة مباشرة، وهي مهمة مرهقة ولكن لم يشكو أحد على الإطلاق. "لدينا هدف واحد فقط، وهو طمأنة أصدقائنا الذين يعانون من ضعف السمع بمعلومات دقيقة وموثوقة".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6 حالات مصابة بفيروس "كورونا" قادمة من خارج البلاد.

وتسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد للمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، فيما اتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات الفيروس على قطاعات مختلفة.