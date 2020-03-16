شركة عطورات فاخرة توزع مطهرات يدوية مجانا في فرنسا

قررت شركة "مويت هنسي لوي فيتون" مالكة علامة "ديور" و"جيفنشي" والعديد من العلامات التجارية الأخرى للأزياء ومستحضرات التجميل، إنتاج المطهرات اليدوية.

ستبدأ الشركة إنتاج مطهر الجيل الكحولي من اليوم الاثنين، 16 مارس/ آذار. وسيتم توزيعه مجانًا في المستشفيات الفرنسية ومنظمات الرعاية الصحية الأخرى. وتخطط المؤسسة لإنتاج 12 طنًا من الجيل.

واتخذت الشركة هذا القرار، على خلفية نقص المطهرات، فقد نفدت المواد الهلامية اليدوية من الصيدليات في باريس، بحسب ما نقلته صحيفة "فوغ".

وجاء في بيان الشركة، أنها ستوفر المطهرات مجانًا للسلطات الفرنسية وأكبر شبكة مستشفيات أوروبا "Assistance Publique-Hôpitaux" وذلك لتمكين المزيد من الناس من اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحماية أنفسهم من انتشار الفيروس.

وأعلن المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية، جيروم سالمون، اليوم الاثنين، أن الوضع مع تفشي فيروس "كورونا" مقلق للغاية ويتدهور بسرعة.