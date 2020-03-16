حالة من الهستريا لشراء المخدرات في هولندا بسبب كورونا... فيديو وصور

تداول المستخدمون مقاطع فيديو للمواطنين الهولنديين وهم يقفون في طوابير طويلة أمام المقاهي، يوم أمس الأحد، لشراء أكبر قدر ممكن من الماريجوانا.

وأصدرت حكومة هولندا قرارا بإغلاق المقاهي، يوم أمس الأحد وحتى 6 أبريل/نيسان، لمنع انتشار فيروس كورونا ولم تعط الحكومة إشعارا إلا ساعة واحدة قبل الإغلاق الكامل فاحتشد المواطنون على الفور أمام المقاهي.

People standing in line to buy weed, right before the Netherlands went on lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/ChfXjzuOT6 — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 15, 2020

كما تم الإعلان عن إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم وصالات الرياضة. بالإضافة إلى إغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية حتى 6 أبريل/نيسان.

Here's a scene from another Dutch city, Utrecht, where people are also standing in line to stock up on weed before the #COVID19 lockdown kicks in. pic.twitter.com/MhhUTIoAdW — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 15, 2020

وأعلنت هيئة الصحة العامة الهولندية أن البلاد سجلت 155 حالة إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 959 حالة إصابة، فيما أعلنت عن وفاة 10 حالات منذ بدء تفشي المرض.

Crisis en wat doet Nederland? nog ff snel wiet inslaan. pic.twitter.com/2r9LamKB7K — Harmke (@harmkedevries) March 15, 2020

كما أعلنت هولندا عن 10 حالات وفاة منذ بدء تفشي المرض.