نجم مسلسل "صراع العروش" يعلن إصابته بفيروس كورونا

وقال هيفجو في منشور له على حسابه بموقع الصور "إنستغرام"، "يؤسفني القول إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19)".
وأضاف، "أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل الفترة التي تلزم للشفاء.. نحن بصحة جيدة.. لدي فقط أعراض خفيفة من البرد"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية".
وطالب كريستوفر هيفجو، متابعيه بتوخي الحذر واتباع الأساليب الصحيحة للوقابة من المرض، مثل غسل اليدين والبقاء على مسافة 1.5 متر من الآخرين".
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Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis, so I urge all of you to be extremely careful; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading. Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website, and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre-existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency
ظهر هيفجو في 33 حلقة من من مسلسل صراع العروش الشهير "جيم أوف ثرونز"، من الموسم الثالث حتى الموسم الثامن والأخير من السلسلة.
وبذلك انضم كريستوفر هيفجو إلى قائمة من المشاهير المصابون بفيروس كورونا أبرزهم، زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ووزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، ووزيرة شؤون الصحة البريطانية نادين دوريس، ومهاجم تشيلسي الإنجليزي، كالوم هدسون أودوي، وأيضا الممثل السينمائي توم هانكس وزوجته وميكل أرتيتا مدير الكرة بنادي أرسنال، وكذلك الممثل الشهير إدريس ألبا.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.
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