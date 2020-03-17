المياه تصبح أكثر نقاء في إيطاليا بسبب كورونا... صور وفيديو

وأصبحت المياه أكثر نظافة على طول قنوات البندقية من أي وقت مضى منذ توقف حركة القوارب.
A Venezia l’acqua dei canali torna limpida 😍 pic.twitter.com/E5sr95gNri— Carrie Bredzzow (@MicheleDeFranc2) March 15, 2020
وتظهر القنوات على مقاطع الفيديو والصور نقية بشكل لا يصدق، ويمكنك رؤية السمك خلالها بشكل واضح.
I canali di Venezia senza traffico di barche!!— Albert Folaz (@FolinAlberto) March 11, 2020
Il risultato? Acqua limpidissima
Ph. Venice pictures pic.twitter.com/KGsKWNd56u
وعلق أحد المستخدمين: "كجزر المالديف، لم أر البندقية بهذه النظافة من قبل".
وشهدت إيطاليا تطورًا سريعًا ومخيفًا خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تحول إلى جائحة أودت بحياة الآلاف وانتشرت في نحو 160 دولة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)