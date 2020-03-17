المياه تصبح أكثر نقاء في إيطاليا بسبب كورونا... صور وفيديو

تداول المستخدمون مقاطع فيديو لمدينة البندقية شمالي إيطاليا التي تعاني من تفشي فيروس كورونا، حيث أصبحت شوارعها السياحية مهجورة تماما بسبب الحجر الصحي.

وأصبحت المياه أكثر نظافة على طول قنوات البندقية من أي وقت مضى منذ توقف حركة القوارب.

A Venezia l’acqua dei canali torna limpida 😍 pic.twitter.com/E5sr95gNri — Carrie Bredzzow (@MicheleDeFranc2) March 15, 2020

وتظهر القنوات على مقاطع الفيديو والصور نقية بشكل لا يصدق، ويمكنك رؤية السمك خلالها بشكل واضح.

I canali di Venezia senza traffico di barche!!

Il risultato? Acqua limpidissima

Ph. Venice pictures pic.twitter.com/KGsKWNd56u — Albert Folaz (@FolinAlberto) March 11, 2020

وعلق أحد المستخدمين: "كجزر المالديف، لم أر البندقية بهذه النظافة من قبل".

وشهدت إيطاليا تطورًا سريعًا ومخيفًا خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تحول إلى جائحة أودت بحياة الآلاف وانتشرت في نحو 160 دولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.