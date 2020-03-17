شابة تفقد ذاكرتها وحياتها المهنية بعد عملية تكبير الثدي

قررت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 20 سنة إجراء عمل جراحي لتكبير ثدييها، حيث واجهت، بعد العملية، الكثير من المشاكل الصحية الخطيرة التي قضت على حياتها المهنية.

ولجأت كاساندرا جونغ إلى الأطباء من أجل تكبير ثدييها، مثل العديد من الفتيات الأخريات، وذلك للتخلص من بعض العقد التي لازمتها في حياتها.

وعانت الشابة في المدرسة من سخرية بعض زملائها في الصف بسبب حجم ثدييها الصغير، كما أنها لم تتمكن من العمل كعارضة أزياء لنفس السبب، عندها قررت إجراء العملية للتخلص من المشاكل الاجتماعية التي تواجهها وتقف عائقا أمام حياتها المهنية التي أرادتها.

وكانت الشابة راضية عن نتائج العملية، ولكن فيما بعد ظهرت اضطرابات خطيرة في صحتها، حيث بدأت تشعر بألم شديد في المفاصل والصدر، بالإضافة إلى مشاكل في التنفس، وفي نهاية المطاف فقدت الشابة ذاكرتها تماما ولم تتمكن من تذكر أي لحظة من حياتها، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وتأسف الشابة الأسترالية أنها أقدمت على هذا العمل الجراحي، وقالت إن الجمال لا يمكن أن يقارن بالصحة. وكان عليها أن تتخلى عن حلمها بأن تصبح عارضة أزياء، وهي الآن تعمل كبائعة في متجر لبيع اللحوم.